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جامعة بنها تنظم احتفالية تكريم للدكتور جمال السعيد بحضور المحافظ.. صور

الإثنين، 11 يناير 2021 11:49 م
جامعة بنها تنظم احتفالية تكريم للدكتور جمال السعيد بحضور المحافظ.. صور تكريم الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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نظمت جامعة بنها احتفالية لتكريم الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، بمناسبة صدور قرار الرئيس السيسى بتعيينه عضوا بمجلس النواب، وذلك بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات.

وفى كلمته قدم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، التهنئة لرئيس جامعة بنها على ثقة رئيس الجمهورية وتعيينه عضوا بمجلس النواب، معربا عن سعادته بتواجده وسط صفوة التعليم العالى.

وأشاد "الهجان"، خلال اللقاء بالتعاون المثمر والبناء بين المحافظة والجامعة والانجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن جامعة بنها منارة العلم وبيت الخبر لمحافظة القليوبية.

من جانبه وجه الدكتور جمال السعيد الشكر لمحافظ القليوبية، على التعاون والدعم اللا محدود مع الجامعة ومعاونتها لأداء رسالتها فى خدمة أهالى المحافظة والمحافظات المجاورة.

وقال "السعيد"، إنه شرف بالعمل بالجامعة خلال 22 شهرًا الماضية، وواجه مع العاملين والقيادات العديد من التحديات والصعوبات التى تغلب عليها بفضل الله ثم الإخلاص والتعاون والتفانى بروح الفريق، من أجل رفعة شأن الجامعة ومصلحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأضاف: "أود أن أؤكد لكم أن الجامعة تزخر بالعديد من العلماء الأكفاء والقيادات المتميزة فى مختلف المجالات العلمية والبحثية والإدارية الذين يحققون كل يوم العديد من الإنجازات التى نفخر بها جميعا على كافة المستويات".

من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الدكتور جمال السعيد نجح فى تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية وخلق قيادات شابة وادارة متوازنة للعمل داخل الجامعة والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.

 

 

تكريم رئيس جامعة بنها

تكريم رئيس جامعة بنها

 

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

 

خلال تكريم رئيس جامعة بنها
خلال تكريم رئيس جامعة بنها

 

درع جامعة بنها لجمال السعيد
درع جامعة بنها لجمال السعيد

 

صورة تذكرية
صورة تذكرية

 

محافظ القليوبية يشارك بالاحتفالية
محافظ القليوبية يشارك بالاحتفالية

 


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