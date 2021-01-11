جامعة أسيوط: إجراء 10 آلاف و 211 عملية جراحية بمستشفى صحة المرأة خلال عام

أسيوط هيثم البدرى

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، حصاد مستشفى صحة المرأة الجامعى لعام 2020، والتى شهدت العديد من الإنجازات والإضافات التى قدمتها المستشفى من الوحدات الطبية الجديدة والخدمة الطبية المتميزة فى شتى تخصصات النساء والتوليد الدقيقة والتى يستفيد منها ملايين المرضى من مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن تلك الخدمات تعد أساساً متميزاً فى جودة المستوى الطبى للمستشفى فضلاً عن المتابعة الدورية من قبل الكوادر الطبية والذين نجحوا فى القيام بدورهم الخدمى والطبى والعلاجى طوال العام رغم التداعيات الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا كوفيد 19 واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل المحافظة على صحة وسلامة المرضى وتخفيف العبء عن كاهلهم.

ومن جانبه أشار الدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إلى أن مستشفى صحة المرأة الجامعى قد نجحت خلال عام 2020 فى افتتاح عدد من الوحدات الجديدة من بينها إدارة المتابعة والتدقيق بالمستشفى وبدء العمل الفعلى لها.

وكذلك البدء فى تفعيل وافتتاح إدارة الجودة بالمستشفى إلى جانب التجهيز والعمل الحالى لافتتاح عيادة مناهضة العنف ضد المرأة، مشيراً إلى أن المستشفى تضم نحو 300 سرير بالقسم المجانى و 331 سرير بالقسم الخاص والتى نجحت من خلالها فى استقبال نحو 14144 حالة تم علاج 1638 حالة منهم بالاستقبال العام وتوقيع الكشف على 1413 حالة، و 1109 حالة تم تحويلها للأقسام الداخلية وهو ما يمثل سعى إدارة المستشفى وكوادرها الطبية على مواصلة العمل على نحو أفضل لتحقيق أعلى نسب شفاء .

وفى سياق متصل كشف الدكتور طارق خلف الحسينى مدير المستشفى عن استقبال المستشفى نحو 3405 حالة بقسم الحوامل و 3920 حالة بأمراض النسا و424 تنظيم الأسرة، و239 كشف مبكر على الأورام و 214 العقم والإخصاب المساعد كما تردد على الوحدات الداخلية بالمستشفى نحو 11093 حالة من الحوامل و 6796 حالات بعد العمليات و 541 حالات دخول للعنايةز

أما فيما يتعلق بالعمليات الجراحية التى تم إجراؤها فى المستشفى خلال عام 2020 فقد بلغت 10211 عملية بواقع 577 عميلة ذات مهارة و 5505 عملية كبرى و 2808 عملية متوسطة و 1292 عملية صغرى .