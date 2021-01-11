تويتر يحظر عبارة تدعو لإعدام مايك بنس انتشرت عقب أحداث الكونجرس

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية أن تويتر أوقف عبارة "اعدموا مايك بنس" التى كانت تتواجد فى قائمة التريندات يوم السبت، وذلك فى أعقاب قرار شركة التدونيات القصيرة بتعليق حساب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وكانت هذه الجملة قد ترددت بعد اقتحام مبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضى من قبل حشود من أنصار ترامب. وقال جيم بورج، محرر الصور بوكالة رويترز فى واشنطن، على تويتر، أنه سمع ثلاثة من مثيرى الشغب على الأقل فى الكابيتول يقولون إنهم يأملون العثور على نائب الرئيس مايك بنس وإعدامه بتعليقه من شجرة فى الكابيتول هيل باعتباره خائنا. وأضاف بورج أن هذا كان نمطا شائعا يتكرر، وان هناك الكثير يتحدثون فقط عن طيفية إعدام نائب الرئيس.

وكان بنس متواجدا فى الكابيتول وقت اندلاع أعمال الشغب، وذلك لترأس جلسة عد نتائج المجمع الانتخابى التى حاول ترامب الانقلاب عليها، وزعم دون دليل أن هزيمته امام جو بايدن كانت نتيجة تزوير أصوات الناخبين.

وكان تويتر قد أصدر بيانا قال فيه إنهم قاموا بحظر جملة اعدموا مايك بنس وأخرى ومشابهة عن التصدر. وقال متحدث باسم الشرطة "نريد أن تروج التريندات لمناقشات صحية على تويتر، وهذا يعنى أنه فى بعض الأحيان ربما يمنعوا محتوى معين من التصدر".

وكانت شبكة سى أن إن قد نقلت أمس الأحد، عن مصادر مقربة من نائب الرئيس الأمريكى، أن مايك بنس لا يستبعد تطبيق التعديل 25 فى الدستور الأمريكى وعزل دونالد ترامب، ويفضل الاحتفاظ بهذا الخيار فى حال أصبح الأخير أقل توازنا عقليا.

وأضافت المصادر لسى أن إن أن هناك مخاوف فى فريق بنس من تطبيق التعديل وعزل ترامب، وذلك بسبب احتمال خروج الأخير واتخاذ خطوات طائشة من شأنها وضع البلاد كلها فى خطر.