"تموين الشرقية" تشن حملات مفاجئة لضبط المتلاعبين بالأسعار بمركز منيا القمح

الشرقية إيمان مهنى

أعلنت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن إدارة تموين مينا القمح برئاسة على عبد المحسن مدير الإدارة وكرلس عبد الملك رئيس قسم الرقابة التموينية، شنت حملات تفتيشية على الأنشطة التجارية بنطاق المركز، مشيرة إلى ضبط عدة مخالفات وتحرير محاضر ضد أصحابها وبيانها كالآتي:-

تحرير محضر رقم 250 جنح ا د ط ضد ح س صاحب محل لبيع المواد البترولية – بالعزيزية - لإدارة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار، وتم التحفظ على 100 لتر سولار على ذمه المحضر.

تحرير محضر رقم 241 جنح ا د ط ضد م ح صاحب محل لبيع المواد البترولية – بالعزيزية - لإدارة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الاسعار وتم التحفظ على 100 لتر سولار على ذمه المحضر .

تحرير محضر رقم 254 جنح ا د ط ضد س ع صاحب توكتوك بمينا القمح لحيازته وعرضه للبيع دقيق بلدى 82% فى السوق السوداء وتم التحفظ على عدد 4 شيكاره دقيق بلدى.

تحرير محضر رقم 252 جنح ا د ط ضد م ح تاجر تموين – بالعزيزية - لعدم الإعلان عن الأسعار.

تحرير محضر رقم 253 جنح ا د ط ضد ا ح - تاجر تموين - بالعزيزية - لعدم ممارسة النشاط .

تحرير محضر رقم 113 جنح ا د ط ضد ا ب- صاحب محل بقالة - بالعزيزية - لعدم الإعلان عن الأسعار.

تحرير محضر رقم 114 جنح ا د ط ضد ص ل-صاحب محل لبيع أدوات السباكه بالعزيزية - لعدم الاعلان عن الأسعار .

تحرير محضر رقم 115 جنح ا د ط ضد م ح صاحب محل لبيع خردوات – بالعزيزية - لعدم الإعلان عن الاسعار.

تحرير محضر رقم 116 جنح ا د ط ضد ع ا صاحب محل بقاله بالعزيزية - لعدم الإعلان عن الأسعار.