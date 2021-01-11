تكريم الفائزين بمسابقة الرسم "أون لاين" بتمريض جامعة القناة

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال الدكتور أحمد زكى،رئيس جامعه قناة السويس، إن الأنشطة الطلابية بالجامعة مستمرة عبر منصات التعليم عن بعد "أون لاين " وذلك لتنمية وصقل مهارات وقدرات الطلاب، حيث نظم إتحاد طلاب كلية التمريض مسابقة الرسم ضمن خطة اللجنة الفنية بالكلية وقدم الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطلاب الدعم المعنوى الكامل للمشاركين أثناء تكريم الفائزين بالمراكز الأولي.

تأتى المسابقة بإشراف الدكتورة وفاء عبد العظيم، عميد كلية التمريض والدكتورة إيناس عبد الله، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد جودة البقري، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية.

وحصل على المركز الأول الطالبة نورهان أحمد صلاح الدين، بالفرقة الأولي، وحصل على المركز الثانى بالتساوى الطالبة شيرين رضا محمد، بالفرقة الأولى وريم حسن أمين، بالفرقة الثانية وإيمان محمد محروس، بالفرقه الثالثة.

نظم المسابقة الطالب محمد محمد أحمد، رئيس الاتحاد بكلية التمريض ومهاب أشرف، أمين اللجنة الثقافية، وعبد الرحمن وليد الطيب، أمين اللجنة الإعلامية، ومحمد ناصر نور الدين، أمين اللجنه الفنية وسلمى أشرف، أمين مساعد اللجنة الفنية.