اليوم السابع
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الإثنين، 11 يناير 2021 01:52 م
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تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت الخدمية والشبابية بالشرقية.. صور

الإثنين، 11 يناير 2021 01:40 م
تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت الخدمية والشبابية بالشرقية.. صور تعقيم
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام أعضاء مراكز الشباب وفرق الجوالة ونوادى التطوع بإجراء أعمال التطهير والتعقيم لإدارة شباب الحسينية ومركز شباب بحر البقر 2 ونادى العاشر من رمضان ومركزى شباب  كفر إبراش ونبتيت بمشتول السوق ومراكز شباب ( نزلة العرين – المشاعله – منشأة رضوان ) بأبو كبير ومركز شباب قرموط صهبرة بديرب نجم  ومركز شباب الغار بالزقازيق ، وذلك تنفيذاً للإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع .

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد شدد على ضرورة تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية والشبابية والمدارس والمعاهد الأزهرية ومكاتب البريد والشوارع ودور العبادة والايتام ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة ATM بالتنسيق والمشاركة بين مديريات (الصحة - الطب البيطرى - الزراعة - التضامن الاجتماعي) وذلك تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وشدد المحافظ على مديرى المديريات الخدمية والشركات والهيئات بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المحافظة كإجراء وقائى لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس، مناشداً المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد والبعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها إلا للضرورة حفاظا على صحتهم وسلامة أسرهم.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية والشبابية أكد المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعية إجراء أعمال الرش والتطهير بإدارات ( الزقازيق – أولاد صقر- مشتول – بلبيس ) الزراعية حيث شملت أعمال التطهير رش المبانى من الخارج والمكاتب والأثاث والطرقات ودورات المياه بالإضافة الى نشر الرسائل التوعوية التثقيفية للعاملين بالإدارات الزراعية عن طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك حفاظا على صحة وسلامة جميع العاملين والمترددين من متلقى الخدمة.

 

تعقيم وتطهير 11 يناير 20216
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