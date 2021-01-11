تظاهرات فى ألمانيا تضامنًا مع طلاب جامعة البوسفور فى تركيا

انتقلت أصداء احتجاجات طلاب جامعة البسفور فى تركيا إلى العاصمة الألمانية برلين، حيث نظم عدد من الطلاب الأتراك وقفة احتجاجية أمام جامعة هومبولت، لإعلان تضامنهم مع طلاب جامعة البوسفور.

الوقفة الاحتجاجية التى شارك فيها خريجين من جامعة البوسفور ومن جامعات تركية أخرى وعدد من المتضامنين الألمان معهم، تم الإعلان خلالها عن التضامن مع طلاب البوسفور الذين انتفضوا بسبب تعيين قيادى بحزب العدالة والتنمية فى رئاسة الجامعة.

ورفع المتظاهرون فى برلين لافتات مكتوب عليها :لن نقبل، لن نتراجع، لا نريد رئيس وصى فى الجامعة، لتتحدث ميركل، بدون محاباة، الأكاديمية لا تبايع، البوسفور يقاوم.

وقال مؤيدون، بمن فيهم خريجو البوسفور: "نطالب بانسحاب جميع الأمناء، والسماح للمؤسسات الأكاديمية بانتخاب رؤسائها فى إطار القواعد والإجراءات التى تحددها مجالسهم، وأن تنتهى إساءة معاملة الطلاب المحتجزين، والإفراج عنهم وعدم إخضاعهم للملاحقة القانونية".

تمت قراءة البيان الصحفى الصادر أمام جامعة هومبولت باللغات الإنجليزية والتركية والألمانية.

وأعلن خريجو جامعة البوسفور والمتعاونون معهم أنهم سيواصلون تنظيم احتجاج فى برلين فى نهاية كل أسبوع.

ويتظاهر طلاب جامعة البسفور فى تركيا ضد القرار الرئاسى بتعيين ا.د مليح بولو رئيسا للجامعة، ويدعمهم أعضاء هيئة التدريس، ويرفض المعترضون تعيين رئيس للجامعة من خارجها ويعتبرون القرار هدفه وضع جامعة البوسفور تحت سيطرة السلطة.