تشييع جثمان الشهيد أحمد بهجت مناع بمسقط رأسه بمركز إيتاي البارود

فريق المحافظات

شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أداء صلاة الجنازة وتشييع جثمان البطل الشهيد أحمد بهجت رزق مناع ابن قرية كفر الحجة التابعة لصفط الحرية مركز إيتاي البارود، لمثواه الأخير والذي أستشهد بشمال سيناء.

وقام محافظ البحيرة، بتقديم واجب العزاء لوالد الشهيد ولأسرته وذويه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان .

وأكد محافظ البحيرة ، أن مصر تدفع خيرة أبنائها شهداء من أجل استقرار الوطن وعدم النيل منه فلهم منا كل تحية ووفاء وعرفان لكل من فارقنا بجسده وترك لنا سيرة عطرة ، لافتاً أن مثل تلك المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمناً مطمئناً، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، وستظل قواتنا المسلحة دائماً الحصن والسند تحمي أمن الوطن، وسلامة أراضيه، وإستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد أعداء الأوطان والأديان .

وأشار اللواء المحافظ أنه سيتم إطلاق اسم الشهيد على أحد معالم مسقط رأسه تخليداً لذكراه وبطولته .

هذا وقد أحتشد أهالي القرية ولفيف من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة لتشييع جثمان الشهيد ملفوفاً بالعلم المصري لمثواه الأخير بمدافن قرية الطود وسط الهتافات المنددة بالإرهاب

رافق اللواء المحافظ اللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد، محمد كجك رئيس مدينة إيتاي البارود والقيادات التنفيذية.



تشيع جثمان شهيد البحيرة (1)



تشيع جثمان شهيد البحيرة (2)



تشيع جثمان شهيد البحيرة (3)



تشيع جثمان شهيد البحيرة (4)