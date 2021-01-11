اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 يناير 2021 09:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تسجيل 6208 إصابات جديدة بكورونا و91 حالة وفاة فى إيران

الإثنين، 11 يناير 2021 09:28 م
تسجيل 6208 إصابات جديدة بكورونا و91 حالة وفاة فى إيران كورونا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 6208 إصابات و91 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى تعافى أكثر من مليون و81 ألف شخص من المصابين.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، إنه منذ ظهر أمس الأحد ولغاية اليوم الاثنين تم تسجيل 6208 إصابات جديدة بفيروس كوفيد-19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و292 ألفا و614 إصابة مؤكدة.

 

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، أنه من بين المصابين الجدد، تم إدخال 642 شخصا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مشيرة إلى تعافي مليون و81 ألفا و736 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

 

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، إلى أن 4568 شخصا من المصابين بالفيروس ما يزالون في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة، مؤكدة تسجيل 91 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 56262 حالة وفاة.

 

 


ايران

كورونا

ازمه كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة