تسجيل 46169 إصابة و529 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 46169 إصابة و529 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت وزارة الصحة البريطانية، فى إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا فى المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 46169، ليصل إلى مستوى 3118518 حالة.

وتشهد بريطانيا فى الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لمؤشر الإصابات اليومية، الذى بلغ يوم 8 يناير 68053، ما يمثل حصيلة قياسية، ليتراجع يوم 9 يناير إلى 59937، وفى 10 يناير إلى 54940، وأوضحت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 529 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 81960 متوفيا.