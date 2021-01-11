تركيب خزان أكسجين لمستشفى السادات المركزى بالمنوفية لمواجهة كورونا

المنوفية - محمود شاكر

قال الدكتور على شاهين مدير مستشفى السادات المركزى بمحافظة المنوفية أنه تم تركيب خزان أكسجين بقوة 7000 لتر أكسجين سائل، لمواجهة فيروس كورونا والقضاء على أزمات الأكسجين بالمستشفى.

وأضاف شاهين أن المستشفى بها 68 سريرا داخليا بالإضافة إلى خمس أسرة عناية مركزة، لافتا إلى أن الخزان سيساعد فى توفير الكميات المناسبة للمرضى ويقضى على أزمة الأسطوانات.

وأضاف شاهين في تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " أنه سيتم العمل على تركيب الخزان وتجربته وتفعيل التشغل من الثلاثاء المقبل لتأكيد التشغيل المتميز وفى إطار التدعيم الكامل للخدمة الصحية .

وأوضح شاهين أن خزان الأكسجين هو تبرع من فعل خير إلى مستشفى السادات المركزى، وذلك فى إطار المشاركة المجتمعية لمواجهة فيروس كورونا.