تحصيل غرامات فورية بقيمة 44 ألف جنيه بالإسكندرية لمخالفة إجراءات مكافحة كورونا

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن الزام المحال التجارية والمواطنين بأتباع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، مؤكدا على تطبيق قرار مواعيد فتح و غلق المحال و المطاعم والكافيهات بكل حزم.

وأشارت محافظة الاسكندرية فى بيان لها اليوم أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ ؛ شن حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة إستهدفت منطقة مينا البصل حيث تم تحرير عدد 9 غرامات فورية لعدم الالتزام بأرتداء الكمامة كما تم غلق مركزين للدروس الخصوصية و كافيه لعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية

وأوضح محارب هيلع رئيس حي شرق بأستمرار حملات التفتيش علي المحلات التجارية والمطاعم للتأكد من تطييق الإجراءات الإحترازية حيث تم غلق وتشميع عدد 5 محال للألعاب الإلكترونية بشارع الطيار محمود شكري سموحة وتغريم عدد 3 مقاهي فوريًا لمخالفة تلك الإجراءات.

وشن حي المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملة مكبرة شملت شوارع الصداقه ، مصطفي كامل، ابن سلامه ، جمال عبد الناصر بالعيسوي، الاكاديميه، 45 قبلى وأسفرت الحملة عن تغريم المحلات المخالفة لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية وتحصيل غرامات مالية قدرها 29250 جنيها والتحفظ على عدد من الشيش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاهى المخالفة للتعليمات والإجراءات الاحترازية.

وواصل حي المنتزة ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت حملاته للتأكد من مدي الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، بمنطقة المعمورة الشاطئ، الطريق الدولي أسكوت حيث تم تحصيل غرامات فورية بإجمالي 14950جنيه ، على المحال المخالفة للمواعيد المحددة للإغلاق.