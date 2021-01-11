بومبيو: إعادة كوبا إلى قائمة الإرهاب

كتب أحمد عرفة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن إعادة كوبا إلى قائمة الإرهاب، خلال مؤتمر صحفى له منذ قليل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان أصدره مساء اليوم الاثنين: "أدرجت وزارة الخارجية كوبا في قائمة الدول الراعية للإرهاب لتقديمها بشكل متكرر دعما لعمليات الإرهاب الدولي عن طريق منح اللجوء للإرهابيين".

ووفقا لموقع روسيا اليوم صنفت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كوبا، قبل أيام معدود من انتهاء فترة ولايته، دولة راعية للإرهاب في خطوة من شأنها زيادة الضغط على "جزيرة الحرية" التي تعاني من عقوبات قاسية.