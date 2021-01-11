بوتين يقود قمة مع زعماء أذربيجان وأرمينيا لمناقشة ملف إقليم قره باغ

كتب سمير حسنى

بدأت اليوم الاثنين ، القمة الثلاثية بين الروسي فلاديمير بوتين ، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في العاصمة الروسية موسكو، لمناقشة ملف إقليم قره باغ.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين (الرئاسة الروسية) - في بيان - "أنه في إطار تنسيق عمل الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أجرى الرئيس الروسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بحث الرئيسان بعض المسائل المرتبطة بالقاء الثلاثي، الذي سيعقد في موسكو بين زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان بالعاصمة الروسية".