اليوم السابع
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بريطانيا تجمع مليار دولار لمساعدة الدول فى الحصول على لقاحات كورونا

الإثنين، 11 يناير 2021 12:58 م
بريطانيا تجمع مليار دولار لمساعدة الدول فى الحصول على لقاحات كورونا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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كشفت السفارة البريطانية فى القاهرة إن المملكة المتحدة ، ساعدت فى جمع مليار دولار من أجل مبادرة " كوفاكس " لمكافحة فيروس كورونا ، الى جانب التعهد البريطانى السابق بتخصيص  548 مليون جنيه إسترليني من التمويل البريطاني الذي تم التعهد به على توزيع مليار جرعة من لقاحات فيروس كورونا إلى 92 دولة نامية هذا العام.

وأوضحت السفارة فى بيان لها أن هذا الاستثمار الحيوي سيساعد في وقف انتشار المرض ومنع الموجات المستقبلية ، مما يساعد على إعادة البناء بشكل أفضل من فيروس كورونا على مستوى العالم ، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تستخدم ميزانية المساعدة والخبرة العلمية والفاعلية الدبلوماسية لتعزيز الصحة العالمية في البلدان حول العالم. وفي مصرعلى سبيل المثال ، خصصت المملكة المتحدة مؤخرًا مليون جنيه إسترليني من خلال منظمة الصحة العالمية لدعم الحكومة في الاستجابة السريعة  والمراقبة ، ومكافحة العدوى والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويتزامن الإعلان عن صندوق المليار دولار مع زيارة افتراضية للأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو جوتيريش ، إلى لندن ، في إطار احتفال المملكة المتحدة بالذكرى السنوية الـ 75 للأمم المتحدة. بالإضافة إلى اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، ووزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.

 

 


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الأمم المتحدة

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