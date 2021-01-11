بايدن يرشح الدبلوماسي السابق ويليام بيرنز لمنصب مدير المخابرات المركزية

كتب سمير حسنى

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، عن اعتزام الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، ترشيح الدبلوماسي السابق وليام بيرنز لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).

وأعلن مكتب الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، أنه سيحصل على جرعته الثانية من لقاح كورونا اليوم الإثنين، وذلك بعد 3 أسابيع من حصوله على الجرعة الأولى، حيث تم بث أول حقنة له على الهواء مباشرة على شاشة التليفزيون لتعزيز ثقة الجمهور فى اللقاح.

وخاطب بايدن صاحب الـ 78 عاما ، الأمريكيين قائلا، "لا داعي للقلق"، وذلك عندما حصل على جرعته الأولى من لقاح فايزر في مستشفى كريستيانا في نيوارك بولاية ديلاوير فى 21 ديسمبر الماضى، حيث قال فريق بايدن، إن الجرعة الثانية ستكون أمام وسائل الإعلام، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وحصد كورونا، حياة أكثر من 374 ألف شخص فى الولايات المتحدة الأمريكية، وانتقد بايدن يوم الجمعة توزيع الرئيس دونالد ترامب المضطرب للقاحات ووصفه بأنه "مهزلة".