"النواب الأمريكى" يعرض مشروع القرار الخاص بإجراءات عزل ترامب ويؤجل جلسته لغد

كتب أحمد عرفة

عقد مجلس النواب الأمريكى جلسة، لمناقشة قرار يدعو مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب لتفعيل المادة 25 من الدستور لعزل ترامب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وعرض مجلس النواب الأمريكى، مشروع القرار الخاص بإجراءات عزل ترامب وأجل جلسته إلى يوم غد الثلاثاء.

شهدت العاصمة الأمريكية أحداث عنف وعدم استقرار على مدار الأيام الماضية منذ ليلة تدفق الآلاف من أنصار الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى مبنى الكابيتول "الكونجرس"، يوم الأربعاء، والذين حملوا معهم كثير من الأعلام واللافتات، واللافت للنظر أيضًا إلى جانب الأعلام الغريبة، ارتداء أنصار ترامب لبعض الرموز التى تشير إلى انتمائهم لمجموعات معينة.