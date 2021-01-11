اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 يناير 2021 08:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"النواب الأمريكى" يعرض مشروع القرار الخاص بإجراءات عزل ترامب ويؤجل جلسته لغد

الإثنين، 11 يناير 2021 06:33 م
"النواب الأمريكى" يعرض مشروع القرار الخاص بإجراءات عزل ترامب ويؤجل جلسته لغد ترامب
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد مجلس النواب الأمريكى جلسة، لمناقشة قرار يدعو مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب لتفعيل المادة 25 من الدستور لعزل ترامب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وعرض مجلس النواب الأمريكى، مشروع القرار الخاص بإجراءات عزل ترامب وأجل جلسته إلى يوم غد الثلاثاء.

شهدت العاصمة الأمريكية أحداث عنف وعدم استقرار على مدار الأيام الماضية منذ ليلة تدفق الآلاف من أنصار الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى مبنى الكابيتول "الكونجرس"، يوم الأربعاء، والذين حملوا معهم كثير من الأعلام واللافتات، واللافت للنظر أيضًا إلى جانب الأعلام الغريبة، ارتداء أنصار ترامب لبعض الرموز التى تشير إلى انتمائهم لمجموعات معينة.

 


ترامب

الكونجرس

عزل ترامب

أمريكا

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة