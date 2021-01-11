وذكرت المصادر أن لقاح " استرازينكا " من المخطط له أن يكون العمود الفقري لتغطية التطعيم لعامة الناس بسبب سهولة تخزينه لفترة طويلة في درجة حرارة الثلاجة العادية وهي من 2 إلى 8 درجات مئوية، مشيرة الى أن اللقاح حصل بالفعل على موافقة التسويق في بريطانيا.

من جانب آخر، حذرت دراسة طبية صادرة عن جامعة أكسفورد من أن لقاح استرازينكا أقل في الفعالية من بقية اللقاحات ويصل إلى 70 % مقابل أكثر من 90 % للقاحي " فايزر– بيونتك " و" مودرنا"، مشيرة إلى أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تعتمد أي لقاح ضد الفيروس بنسبة حماية تبلغ 50 في المئة.