اليوم السابع
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المكسيك تسجل أكثر 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 11 يناير 2021 07:01 ص
المكسيك تسجل أكثر 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا في المكسيك
رويترز

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سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأحد 10003 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و502 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و534039 إصابة و133706 وفيات.

وتقول الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.


كورونا في المكسيك

المكسيك

كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

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