اليوم السابع
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المرور يغلق طريقى الإسماعيلية والفيوم الصحراوى بسبب الشبورة لمنع الحوادث

الإثنين، 11 يناير 2021 06:58 ص
المرور يغلق طريقى الإسماعيلية والفيوم الصحراوى بسبب الشبورة لمنع الحوادث الشبورة - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أغلقت الإدارة العامة للمرور، منذ قليل، بإشراف، اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للمرور، طريق الإسماعيلية الصحراوى وطريق الفيوم الصحراوى امام حركة السيارات بسبب الشبورة المائية وعدم اتضاح الرؤية أمام قائدى السيارات. 
 
ويستمر الإغلاق لحين تلاشى الشبورة الكثيفة وتحسن مستوى الرؤية بما يحول دون وقع الحوادث.
 
واهابت الادارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
 
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار ظهور الشبورة الكثيفة بالطرق في كافة محافظات الجمهورية، حتى نهاية الأسبوع المقبل، خاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.
 
ونصحت هيئة الأرصاد الجوية السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة، واتباع تعليمات المرور، وتجنب السرعات الزائدة والسفر أثناء الشبورة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية.
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا في المناطق المحيطة بالساحل الشمالى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
 
 

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