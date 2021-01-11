المتحدث باسم ميركل: ألمانيا تتحفظ على حظر حساب ترامب على "تويتر"

كتب أحمد عرفة

قال المتحدث باسم المستشار الألمانية أنجيلا ميركل، إن ألمانيا تتحفظ على حظر حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على تويتر.

وفى وقت سابق تراجعت أسهم تويتر المدرجة في ألمانيا بنسبة 8% يوم الاثنين، في أول يوم تداول بعد أن علقت بشكل دائم حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وقالت الشركة إن تعليق حساب ترامب، الذي يضم أكثر من 88 مليون متابع، كان بسبب خطر حدوث مزيد من العنف ، بعد اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي يوم الأربعاءالماضي.