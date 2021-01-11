اليوم السابع
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القوى العاملة بالقليوبية توفر 840 فرصة عمل بـ6 شركات.. اعرف الراتب والشروط

الإثنين، 11 يناير 2021 05:15 م
القوى العاملة بالقليوبية توفر 840 فرصة عمل بـ6 شركات.. اعرف الراتب والشروط التقديم على فرص العمل - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية القوى العاملة في القليوبية، بقياد إيمان شحاتة مدير المديرية، عن توفير 840 فرصة عمل فى 6 شركات، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن.

وأكدت "إيمان"، أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، موضحة أن الفرص المطلوبة تتمثل فى 23 فرصة عمل بشركة "العالمية لسحب الأسلاك وتصنيعها"، و85 بدايس للملابس الجاهزة، و50 بالشركة المصرية للمشروعات السياحية، و5 بالشركة المصرية الإيطالية لتصنيع مستلزمات الأحذية، و50 بالشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكولاتة، و628 بسينا للأمن والحراسة، مشيرة إلى أن الرواتب تبدأ من 1700 جنيها، حتى 3800 جنيها.

وأكدت مدير المديرية، أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات  وزير القوي العاملة محمد سعفان أولا بأول، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

واستطردت، أنه سيتم فتح باب تلقى الطلبات غدا الإثنين حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوي العاملة  بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.


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