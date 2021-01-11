وأضاف :"مازالت التزاماتنا قائمة مع التحالف الدولي للقاحات، الذي يضم أكثر من 180 دولة، وبإشراف منظمة الصحة العالمية "، منوهاً بأنه في حال اعتمد اللقاح، فإن حصة العراق محجوزة، حيث ستكون حصته من التوريدات هي 20 % أي 8 ملايين جرعة .

وأشار إلى أن الاتفاق الأولي مع (فايزر) هو 1.5 مليون جرعة تسلم خلال الربع الأول من هذه السنة أي في الشهرين المقبلين .

