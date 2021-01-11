وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين، أن هذا التقرير يستند إلى بيانات تم الحصول عليها من 15 مختبرا في كوريا الشمالية قدمتها وزارة الصحة العامة في البلاد إلى منظمة الصحة العالمية.

وأوضح تقرير المنظمة أنه تم فرض قيود على السفر في كوريا الشمالية وإغلاق جميع نقاط الدخول لفترة زمنية غير محددة.

يشار إلى أن حكومة كوريا الشمالية تؤكد عدم اكتشاف أو تسجيل أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد في البلاد، وهو ما يشكك فيه الخبراء على نطاق واسع.

