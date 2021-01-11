وذكرت السلطات - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - أن "درجات الحرارة المرتفعة ساعدت النيران على الاستمرار في الاشتعال والتهام المزيد من المساحات في (بلاكفورد)، ما اضطر السلطات إلى توجيه تحذيرات عاجلة بهذا الشأن إلى السكان.

وأضافت أنه تم إخطار سكان (لوسينديل) بأنه "فات الأوان لمغادرة المنطقة حيث أصبحت العديد من الطرقات مقطوعة بسبب النيران المشتعلة، ويجب الاحتماء بالهياكل العامة القريبة التي تحميها السلطات".

وجندت السلطات حوالي 200 عنصر من رجال المطافئ على الأرض و6 طائرات إطفاء في الجو، وتتوقع استمرار هذه الحرائق طيلة الليل على الأقل في انتظار تمكن فرق الإطفاء، من السيطرة عليها.