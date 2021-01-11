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السجن مدى الحياة لليبي قتل ثلاثة رجال في حادث طعن ببريطانيا

الإثنين، 11 يناير 2021 08:16 م
السجن مدى الحياة لليبي قتل ثلاثة رجال في حادث طعن ببريطانيا الشرطة البريطانية - أرشيفية
رويترز

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أصدر قاض بريطاني اليوم الاثنين حكما بالسجن مدى الحياة على ليبي قتل ثلاثة رجال في حادث طعن بمتنزه فيما اعتُبر هجوما إرهابيا العام الماضي.

وأقر خيري سعد الله (26 عاما) بقتل الرجال الثلاثة وطعن ثلاثة آخرين بسكين يوم 20 يونيو في بلدة ريدينج الإنجليزية.

وسمعه شهود يهتف "الله أكبر" أثناء الواقعة وفقا لبيان أصدره الادعاء.

وقالت جيني هوبكنز رئيسة قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب بالادعاء البريطاني "خيري سعد الله نفذ هجوما وحشيا خطط له مسبقا على مجموعة من الأصدقاء كانوا يقضون أمسية في متنزه كان يفترض أن يشعروا فيه بالأمان الكامل".


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