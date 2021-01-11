الرئيس الفرنسى يؤكد على ضرورة مواجهة ظاهرة التصحر حول العالم

كتب سمير حسنى

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فى القمة الدولية للبيئة التى عقدت تحت عنوان:" كوكب واحد"، اليوم الاثنين، إلى ضرورة تخفيض نسب الكربون والحفاظ على التنوع البيولوجي، مشددا أيضا على أهمية مواجهة ظاهرة التصحر حول العالم.

وتهدف القمة التى تعقد عن طريق الفيديو كونفرانس ، إلى إعادة الزخم إلى الدبلوماسية الخضراء بعد تباطؤ جهود إنقاذ البيئة بفعل الجائحة التي تجسد فداحة الخطر المتأتي من الأزمات البيئية ، وتتخلل القمة كلمات لحوالي ثلاثين شخصية عالمية ومن هؤلاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، وولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لايين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيسا وزراء بريطانيا بوريس جونسون وكندا جاستن ترودو، ورئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، ورئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس.