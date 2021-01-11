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الحكومة اليمنية: الصحة العالمية ستزودنا بـ 20% من لقاحات كورونا

الإثنين، 11 يناير 2021 05:00 م
الحكومة اليمنية: الصحة العالمية ستزودنا بـ 20% من لقاحات كورونا اليمن
كتب أحمد عرفة

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أكدت الحكومة اليمنية، أن منظمة الصحة العالمية ستزود اليمن بـ 20% من لقاحات كورونا، وفق الخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق أكدت مصر موقفها الثابت والداعم للحكومة الشرعية اليمنية وللجهود الأممية المبذولة لتحقيق السلام الشامل وعودة الأمن والاستقرار باليمن، جاء ذلك خلال اتصال عبر تقنية الفيديو كونفرنس بين وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وسفير مصر غير المقيم لدى اليمن أحمد فاروق، اليوم الاثنين، حيث جرى بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أنه جرى - خلال الاتصال - كذلك مناقشة أوضاع الجالية اليمنية في مصر والتسهيلات التي تقدمها السلطات المصرية للمواطنين اليمنيين الزائرين والمقيمين بما فيها القضايا المتعلقة بتسهيل الإقامات والتأشيرات وتدريب وتأهيل الكوادر الدبلوماسية اليمنية.


اليمن

كورونا

لقاحات

ازمه كورونا

كوفيد 19

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