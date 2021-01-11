اليوم السابع
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الحكومة الكويتية: تقليص مدة فحص (pcr) لجميع القادمين إلى 72 ساعة فقط

الإثنين، 11 يناير 2021 07:55 م
الحكومة الكويتية: تقليص مدة فحص (pcr) لجميع القادمين إلى 72 ساعة فقط فيروس كورونا
(أ ش أ)

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 قرر مجلس الوزراء الكويتي، إلزام جميع القادمين من كافة دول العالم، احضار شهادة "pcr" تثبت سلبية نتيجة فحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" قبل الوصول الى الكويت بمدة لا تزيد على 72 ساعة من تاريخ الفحص، وليس من تاريخ صدور النتيجة، بدلا من 96 ساعة.

وأوضحت الحكومة الكويتية - في بيان عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي، والذي عقد اليوم الاثنين بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح- أنه سيتم البدء في تطبيق القرار، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وذكر البيان أنه تقرر أيضا تحميل شركات الطيران، تكلفة إجراء فحصين "pcr" لكل القادمين إلى الكويت، أحدهما عند الوصول، والاخر  خلال فترة الحجر الصحي؛ وذلك اعتبارا أيضا من يوم الأحد المقبل.

وفي سياق اخر، أعلن مجلس الوزراء الكويتي، موافقته بالسماح باستقدام العمالة المنزلية الجديدة، ضمن إطار عودة العمالة عبر منصة "بالسلامة" الالكترونية، مع الالتزام بالاشتراطات والضوابط في الخطة.

و‏دعا مجلس الوزراء الكويتي، كافة المواطنين والمقيمين إلى عدم التردد في تلقي اللقاح، نظراً لخطورة الأوضاع الصحية بعد تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا بشكل متسارع، ولتحقيق كل ما من شأنه العودة الآمنة للحياة الطبيعية.

 

 

 


الكويت

فيروس كورونا

الحكومة الكويتية

وباء كورونا

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