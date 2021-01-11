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الجارديان: أمازون توقف تطبيق Parler الشهير بين مؤيدى ترامب بعد جوجل وآبل

الإثنين، 11 يناير 2021 06:13 م
الجارديان: أمازون توقف تطبيق Parler الشهير بين مؤيدى ترامب بعد جوجل وآبل دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن تطبيق Parler الاجتماعى الذى يحظى بشعبية لدى مؤيدي الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، أجبر على الخروج من الإنترنت بعد أن سحبت أمازون خدمات الاستضافة الخاصة بها.

وأوضحت الصحيفة أن التطبيق الذى يوصف بأنه "استنساخ تويتر" ، والذي اكتسب شهرة كمركز اتصال لمثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي يوم الأربعاء ، تلقى بالفعل ضربة كبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع ، حيث علقت جوجل أولاً ثم آبل التطبيق من المتاجر.

لكن كان قرار أمازون وقف استضافة الشبكة ، اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا يوم الاثنين بمثابة الضربة القاتلة. اعتمد موقع الويب على شركة الحوسبة السحابية من أمازون ، AWS ، للعمل ، وخلال عطلة نهاية الأسبوع ، أكد بائع التجزئة عبر الإنترنت أنه سيقطع العلاقات مع Parler.

وقالت أمازون في رسالة إلى Parler: "لقد شهدنا مؤخرًا زيادة مطردة في ... المحتوى العنيف على موقع الويب الخاص بكم ، وكلها تنتهك شروطنا". "يبدو أيضًا أن Parler لا يزال يحاول تحديد موقفه من تعديل المحتوى. قمتم بإزالة بعض [المحتوى] عند الاتصال بنا أو من قبل الآخرين ، ولكن ليس دائمًا بشكل عاجل. صرح رئيسكم التنفيذي مؤخرًا علنًا أنه لا "يشعر بالمسئولية عن أي من هذا ، ولا ينبغي للمنصة أيضا أن تشعر بالمسئولية".

وخلصت أمازون إلى القول: "لا يمكننا تقديم خدمات إلى عميل غير قادر على تحديد وإزالة المحتوى الذي يشجع أو يحرض على العنف ضد الآخرين بشكل فعال".

في بيان نُشر على موقع Parler في اليوم السابق لإيقاف تشغيل الموقع ، قال الرئيس التنفيذي للشركة ، جون ماتزي ، للمستخدمين "هناك احتمال ألا يكون Parler متاحًا على الإنترنت لمدة تصل إلى أسبوع بينما نعيد البناء من الصفر". ولكن في الساعة 7 صباحًا يوم الاثنين ، قبل ساعة من الموعد النهائي ، نشر ماتزي بيانًا جديدًا يقول "من المحتمل أن نكون خارج الانترنت أطول من المتوقع".

قال ماتزي: "لدينا برامجنا وبيانات الجميع جاهزة للعمل" ، لكنه أضاف: "تصريحات أمازون وجوجل وآبل للصحافة حول إيقافنا قد تسببت في تخلي معظم البائعين الآخرين عن دعمهم لنا أيضًا. ومعظم الأشخاص الذين لديهم خوادم كافية لاستضافتنا أغلقوا أبوابهم أمامنا ".

 

 


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