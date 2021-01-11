التحفظ على 38 أسطوانة أكسجين داخل مصنعين غير مرخصين بكوم حمادة فى البحيرة

البحيرة ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، عدة حملات تموينية مكبرة بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري بنطاق مراكز وادى النطرون وأبو حمص وكوم حمادة والنوبارية أسفرت عن:

بمركز ومدينة وادى النطرون، تم تحرير عدد 7 محاضر وضبط معصرة زيت زيتون بدون ترخيص (بدون رخصة أو سجل صناعى) والتحفظ بها على 5000 لتر زيت زيتون منتج خام بدون علامات وبيانات - 10جراكن زنة 20 لتر منتج نهائي بدون علامات وبيانات - 30 زجاجة زيت زيتون منتج نهائي بدون علامات وبيانات – 25 عبوة مخلل زينون منتج نهائي بدون علامات وبيانات - خط إنتاج وعصر ومعدات تصنيع وتعبئه - كمية كبيرة من العبوات الفارغة).

كما تم تحرير محضر غش تجاري لمحل مبيدات وضبط أكثر من 30 عبوة مبيدات وأسمده زراعية منتهية الصلاحية،و تحرير محضر غش تجاري لمحل بقاله حره وضبط أكثر من 60 سلعة غذائية منتهية الصلاحية، وتحرير 4 محاضر لمحلات جزاره وضبط 6 كيلو لحوم ماعز.

وبناحية مركز أبو حمص، تم ضبط عدد 6 مخالفات تموينية عبارة عن:

- ضبط مصنع تعبئة وتوزيع مواد غذائية كاكاو وسحلب بدون ترخيص من الجهات المختصة والتحفظ على مستلزمات الإنتاج عدد واحد شيكارة سمسم زنة 25 كجم و عدد 3 شيكارة نشا زنة 25 كجم وواحد شيكارة جوز الهند زنة 25 كجم و عدد 100 عبوة فارغة معدة للتعبئة و عدد 200 عبوة منتج وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بشأنها.

- ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية فى محل بقالة حرة عدد 2 علبة حلاوة طحينية وعدد 8 عبوات كاستر وبودرة و عدد 3 علبة مربى تين منتهية الصلاحية وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بشأنها

- ضبط عدد 4 مخالفات محلات بقالة حرة غير معلن عن الأسعار المعروضة للبيع باى وسيلة من وسائل الإعلان.

- تحرير عدد 2 مخالفة تموينية ضد تاجر تموين للتوقف عن ممارسة النشاط دون أسباب أو سند قانوني .

وبناحية مركز كوم حمادة، تم ضبط مخزن لبيع اسطوانات الأكسجين غير مرخص وتم التحفظ علي 28 أسطوانة.

- ضبط مخزن اخر لبيع وتغير اسطوانات الأكسجين غير مرخص وتم التحفظ به علي عدد 10 اسطوانات.

- ضبط عدد 12عبوه مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بأحد محلات بيع مستحضرات التجميل .

- تحرير عدد 7محاضر عدم اعلان عن الاسعار انشطه تجاريه مختلفة .

وبناحية مركز النوبارية ، تم تحرير 4 محاضر عدم وجود تراخيص لمزاولة النشاط لمحلات بقاله ومبيدات زراعية .

- محضر غش تجاري لبويات منتهية الصلاحية بعدد 25 عبوه مختلفة الاحجام .

- تحرير عدد 2 محضر عدم الإعلان عن الأسعار .