اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 يناير 2021 06:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البنك الدولي يقرر استثمار 5 مليارات دولار في 11 دولة أفريقية

الإثنين، 11 يناير 2021 05:14 م
البنك الدولي يقرر استثمار 5 مليارات دولار في 11 دولة أفريقية مبنى البنك الدولي
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال البنك الدولي اليوم الاثنين إنه سيستثمر ما يزيد على خمسة مليارات دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة للمساعدة في استعادة التنوع البيئي وتحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز سبل العيش في 11 دولة أفريقية أثناء تعافيها من جائحة كوفيد-19.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن الاستثمار سيساعد في تحسين حياة الناس بينما تتعافي تلك الدول من كوفيد-19 وتتعامل مع تأثير فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ.

وقال البنك في بيان إن الأموال ستستفيد منها دول منطقة الساحل وبحيرة تشاد والقرن الأفريقي.


البنك الدولي

دولار

دولة أفريقية

مساعدات دولية الى افريقيا

اخبار افريقيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البنك الدولى: منطقة إفريقيا جنوب الصحراء" ستحقق معدل نمو 2.7 % فى 2021

السبت، 09 يناير 2021 09:17 م

البرازيل على حافة "الإفلاس".. بولسونارو يحمل وسائل الإعلام مسئولية تضخيم آثار فيروس "كورونا".. عملاق أمريكا الجنوبية ينهى 2020 بانكماش اقتصادى 4.5%.. والبنك الدولى يخفض توقعاته بنمو البلاد 3% فى 2021

الجمعة، 08 يناير 2021 12:00 م

البنك الدولى يخفض توقعاته بنمو اقتصاد البرازيل 3% فى 2021

الخميس، 07 يناير 2021 12:14 م

"الخير على قدوم التوقيع".. انفراجة سودانية بعد توقيع الخرطوم على إعلان الانضمام لـ"اتفاقيات أبراهام" مع أمريكا.. تصفية متأخرات الديون والحصول على مليار دولار سنويا وقروض من البنك الدولى بعد انقطاع 27 عاما

الأربعاء، 06 يناير 2021 07:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة