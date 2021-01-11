الإمارات ترحب بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية ووضع قياداتها على قائمة الإرهاب

كتب أحمد عرفة

رحبت الإمارات بتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية، للحوثيين كمنظمة إرهابية ووضع قياداتها على قائمة الإرهاب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وقال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، إن انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة ومؤسساتها وعلى المجتمع اليمني ونسيجه الاجتماعى أشعل شرارة العنف والفوضى وأدى إلى تدهور الوضع الإنساني في اليمن.

وفى وقت سابق أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة ستصنف جماعة الحوثيين في اليمن على أنهم جماعة إرهابية دولية، قائلا إن الخارجية ستخطر الكونجرس بنية تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية.

وأضاف الوزير الأمريكي في تغريدة على تويتر، إن التصنيف يهدف إلى "محاسبة (الحوثيين) على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري".