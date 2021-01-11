اليوم السابع
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الإثنين، 11 يناير 2021 11:09 م
خالد صلاح
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الإذاعة الكندية: الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا في "أونتاريو" لن تشمل حظر التجول

الإثنين، 11 يناير 2021 10:11 م
الإذاعة الكندية: الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا في "أونتاريو" لن تشمل حظر التجول لقاح كورونا
(أ ش أ)

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ذكرت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز" أن الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذاها لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمقاطعة أونتاريو ، لن تشمل فرض حظر تجول.

ونقلت الإذاعة عن مصدر في حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الإثنين، قوله "إن حظر التجول لن يكون ضمن القيود الأخرى التي سيتم الإعلان عنها في المقاطعة غدا الثلاثاء، مع تسجيل المقاطعة 3338 حالة إصابة جديدة اليوم وتجاوز عدد الوفيات خمسة آلاف حالة".

وأوضحت أنه تم طرح فكرة حظر التجول، على غرار ما تم تنفيذه مؤخرا في مقاطعة كيبيك، خاصة في ظل استمرار انتشار العدوى .

وكان رئيس حكومة أونتاريو، دوج فورد، قد قال الأسبوع الماضي إن النماذج المعدلة تظهر أن الإجراءات الحالية لا تقوم بما يكفي لإبطاء انتقال الفيروس، في الوقت ذي تكشف فيه النماذج المحدثة عن أن أونتاريو في طريقها لتسجيل ما يصل إلى 6000 حالة جديدة يوميا بحلول نهاية هذا الشهر.

 

 

 


كندا

فيروس كورونا

وباء كورونا

لقاح كورونا

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