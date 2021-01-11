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الأمم المتحدة: على المجتمع الدولى مضاعفة جهوده من أجل مواجهة التحديات البيئية

الإثنين، 11 يناير 2021 04:59 م
الأمم المتحدة: على المجتمع الدولى مضاعفة جهوده من أجل مواجهة التحديات البيئية جوتيريش
كتب أحمد عرفة

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قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إنه يجب مساعدة الدول الأكثر فقرا والتي تعاني من مخاطر التغيرات البيئية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنه على المجتمع الدولي مضاعفة جهوده من أجل مواجهة التحديات البيئية.

وفى وقت سابق قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة عن دعوته لوقف اطلاق النار، إنه من الضروري أن يتحد مجلس الأمن ومن المهم أن تقدر القوى الكبرى على تجاوز خلافاتها القائمة والعمل معا لفرض نظام لضمان ألا يكون هناك إفلات من العقاب كما نرى اليوم، وضمان أن يفهم الناس والمفسدون ضرورة وقف تقويض إمكانية إحلال السلام، مضيفا "نحتاج إلى مجلس أمن قوي يقدر على اتخاذ قرارات وعلى تنفيذها".

 

 


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