اليوم السابع
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الإثنين، 11 يناير 2021 03:22 م
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الأجهزة التنفيذية بالشرقية تعيد فتح طريق بقرية فى بلبيس تعدى عليه مواطن بالزراعة

الإثنين، 11 يناير 2021 02:54 م
الأجهزة التنفيذية بالشرقية تعيد فتح طريق بقرية فى بلبيس تعدى عليه مواطن بالزراعة الأجهزة التنفيذية بالشرقية تعيد فتح الطريق
الشرقية إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية لن تتهاون فى التصدى لأى محاولات للبناء المخالف، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء استمرار اللجان الدورية على الأراضى الزراعية والسكنية لضبط أى محاولات للبناء العشوائى بدون تراخيص قانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق المحافظة.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع قسم الإزالات بالمجلس ورئيس الوحدة المحلية بأولاد سيف ومركز شرطة بلبيس بتنفيذ قرار إزالة لفتح شارع بقرية أولاد سيف بعرض 6 أمتار وطول 35 مترا كان قد قام أحد المواطنين بالتعدى عليه وزراعته وغلق الشارع أمام المارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وتواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية شن الحملات المكبرة لتطبيق القانون بكل حزم على المتعدين بالبناء العشوائى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة أو من يقوموا باستكمال أعمال بناء بدون ترخيص داخل المناطق السكنية وفرض سيادة القانون على الجميع.

فتح الطريق
فتح الطريق

 

الطريق
الطريق

 

 


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