افتتاح معرض "جنوبيات" للفن التشكيلي غرب الأقصر لاستحضار الطقوس الشعبية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

افتتح الفنان الدكتور يوسف محمود، عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، اليوم الإثنين، معرض "جنوبيات" التشكيلي، والمقام بجاليري نون للفنون غربي مدينة الأقصر، والذي يشارك ثلاثة فنانين مصريين هم : عفاف صلاح الدين وجمال لطيف واشرف ابوالمجد.

ومن جانبها قالت كلاوديا علي الناشطة في مجال نشر الفنون، بأن إقامة معرض " جنوبيات " في مدينة الأقصر، وتحديدا في البر الغربي من المدينة، وقرب نهر النيل الخالد، هو امتداد لرؤية تهدف لإستعادة المشهد الفني في تلك المنطقة قبل آلاف السنين، حين كان عشرات من الفنانين ينحتون وينقشون ويرسمون أججمل التماثيل والجداريات التي تُزين الكثير من المعابد ومئات المقابر التي تنتشر في المنطقة، وتحتفظ بجمالها ونقوشها وألوانها حتي اليوم، فيما قال سيد قناوي، مدير جاليري نون للفنون، إن المعرض يوثق الكثير من الصور التي أوشكت علي الإندثار في ريف الجنوب، والحرف والصناعات القديمة، والمعالم الاثرية والاحتفالات الشعبية في مدن الجنوب المصري.

واعتبر الفنان الدكتور يوسف محمود عميد كلية الفنون، أن المعرض الذي يضم عشرات اللوحات الفنية، يستحضر الصورة التي كان عليها البر الغربي للأقصر – حيث جبانة طية القديمة – ويبشر باستعادة الوجه الحضاري والثقافي والفني للمنطقة وللأقصر التي شهدت الظهور المبكر للفنون والعمارة والعلوم قبل آلاف السنين.

وكان قد أقدم طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، على مدار الأيام الماضية وعقب تحويل العبارة النهرية من أمام معبد الأقصر بكورنيش النيل، إلى المرسى الجديد الذي أعدته المحافظة أمام مستشفى الأقصر العام، إنطلق طلبة الكلية فى تجميل وتزيين أسوار وجداريات كورنيش النيل بلوحات فنية مميزة لتجميل كورنيش الأقصر، ويقول الدكتور أحمد جمال عيد الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة، إن طلبة الكلية أطلقوا بمبادرة مميزة للمساهمة بدورهم وبريشاتهم الساحرة لتجميل كورنيش النيل وعمل جداريات ولوحات فنية تليق بالحضارة المصرية القديمة وسحر الصعيد فى مدينة الأقصر، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، موجهاً الشكر لكافة الطلبة المشاركون بالمبادرة لتجميل الكورنيش ضمن خطة تطويره الكبرى التى لا تزال مستمرة حتى الآن.



افتتاح معرض جنوبيات للفن التشكيلي غرب الأقصر



جانب من لوحات معرض جنوبيات



لوحات المعرض