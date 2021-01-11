اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 يناير 2021 10:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اعرف الخريطة الاستثمارية فى محافظة دمياط لعام 2020/2021.. إنفوجراف

الإثنين، 11 يناير 2021 10:38 م
اعرف الخريطة الاستثمارية فى محافظة دمياط لعام 2020/2021.. إنفوجراف محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة دمياط خريطة الخطة الاستثمارية لمحافظة دمياط لعام 2020/2021 حيث اعتمدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة دمياط لعام 2020/ 2021 حيث تم رصد مبلغ 4.2 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الموجهة لدمياط فى خطه عام  20 20 / 2021على النحو التالى:

الإسكان 1.1 مليار جنيه بنسبه 1.25%

 النقل 1.5 مليار جنيه بنسبه 2.35%

 التنمية المحلية. 2. 389 مليون جنيه بنسبه 9.3%

 التعليم العالى 356 مليون جنيه بنسبة 8.5%

 الرى 322.5 مليون جنيه بنسبة 7.7%

أخرى 594.2% مليون جنيه بنسبه 14.2%.

 

 

1

 

 

 


دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

التخطيط

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة