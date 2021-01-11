اعرف الخريطة الاستثمارية فى محافظة دمياط لعام 2020/2021.. إنفوجراف

دمياط معتز الشربينى

أعلنت محافظة دمياط خريطة الخطة الاستثمارية لمحافظة دمياط لعام 2020/2021 حيث اعتمدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة دمياط لعام 2020/ 2021 حيث تم رصد مبلغ 4.2 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الموجهة لدمياط فى خطه عام 20 20 / 2021على النحو التالى:

الإسكان 1.1 مليار جنيه بنسبه 1.25%

النقل 1.5 مليار جنيه بنسبه 2.35%

التنمية المحلية. 2. 389 مليون جنيه بنسبه 9.3%

التعليم العالى 356 مليون جنيه بنسبة 8.5%

الرى 322.5 مليون جنيه بنسبة 7.7%

أخرى 594.2% مليون جنيه بنسبه 14.2%.