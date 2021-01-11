اليوم السابع
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الإثنين، 11 يناير 2021 01:56 م
خالد صلاح
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إندونيسيا تقر لقاح سينوفاك الصينى لكورونا.. وتؤكد: فاعليته تتجاوز 65%

الإثنين، 11 يناير 2021 01:22 م
إندونيسيا تقر لقاح سينوفاك الصينى لكورونا.. وتؤكد: فاعليته تتجاوز 65% لقاح كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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وافقت هيئة مراقبة الغذاء والدواء في إندونيسيا اليوم الاثنين على الاستخدام الطارئ للقاح شركة سينوفاك بيوتيك الصينية للوقاية من كورونا لتكون أول دولة بخلاف الصين تمنح الموافقة التنظيمية لهذا اللقاح.

يأتي ذلك في وقت أطلقت فيه رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، والتي يقطنها نحو 270 مليون نسمة، حملات تحصين على مستوى البلاد لكبح تزايد سريع في حالات الإصابة والوفاة بسبب المرض.

ويقول خبراء في قطاع الصحة العامة إن الافتقار إلى البيانات الكافية واختلاف نسب فاعلية اللقاح التي تبلغ عنها الدول المختلفة قد يؤدي لتقويض ثقة الجمهور فيه.

وقالت هيئة مراقبة الغذاء والدواء إن الموافقة جاءت بعد أن أظهرت بيانات أولية من تجارب متقدمة على البشر فاعلية اللقاح بنسبة 65.3 بالمئة. وتقل تلك النسبة عن نظيرتيها في البرازيل (78 بالمئة) وتركيا (91.25 بالمئة) اللتين لم تبدآ بعد حملات التطعيم الأولية.

وقال بيني كيه. لوكيتو مدير الهيئة في مؤتمر صحفي "تلك النتائج تفي بمتطلبات منظمة الصحة العالمية التي تشترط فاعلية بنسبة 50 بالمئة على الأقل".

وسجلت إندونيسيا حتى الآن 24343 وفاة و836700 إصابة بالمرض لكن ما يزيد عن عُشر حالات الوفاة وقع في الأسبوعين المنصرمين فقط.

 

 

 


لقاح كورونا

إندونيسيا

فيروس كورونا

كورونا فى إندونيسيا

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