إغلاق 695 مركزاً للدروس الخصوصية بالغربية من ديسمبر الماضي حتى الآن

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن غلق 695 مركزاً للدروس الخصوصية في نطاق المحافظة بدايةً من ديسمبر الماضي،حيث تم غلق 45 مركزاً بحي أول طنطا، و 169 بحي ثان طنطا، و91 بمركز طنطا، و96 بمركز المحلة الكبرى، و 49 بمركز السنطة،و16 بمركز زفتى، و49 بمركز كفر الزيات،و69 بمركز قطور، ومركزين بمركز سمنود و 57 بمركز بسيون.



وأشار المحافظ إلى أنه يتم غلق مراكز الدروس الخصوصية تطبيقاً لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم.



كما شدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية اليومية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



