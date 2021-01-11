إغلاق 20 مدرسة فى إسبانيا بسبب العواصف الثلجية

فاطمة شوقى

أعلنت إسبانيا إغلاق بعض المدارس منها 20 مدرسة فى لييدا وتاراجونا، وذلك بسبب العواصف الثلجية فيلومينا، التى أثرت على 12 مقاطعة كتالونية. وفيما يتعلق بالنقل المدرسي، فقد تأثرت حتى الآن أكثر من اثنتي عشرة منطقة، حسبما أفادت وزارة التربية والتعليم فى إسبانيا.

تسبب تساقط ثلوج مستمر فى معظم أنحاء إسبانيا التى تغطت باللون الأبيض فى شلل حركة المرور، مع هطول أمطار قياسي لم يشهده منذ 50 عامًا، كما تسبب تساقط الثلوج في مقتل أربعة أشخاص، كما تسبب في محاصرة الآلاف في السيارات، وتوقف محطات القطارات والمطارات بسبب الثلوج.

وقالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إن خدمات الطورائ انتشرت فى منطقة الأندلس وانتشلت جثتى رجل وامرأة بعد ان جرفت سيارتهما نهر متضخم بالقرب من بلدة فوينخيرولا، وقالت وزارة الداخلية إن رجلا يبلغ من العمر 54 عاما عثر عليه ميتا فى مدريد تحت كومة كبيرة من الثلوج ، كما توفى رجل مشرد بسبب انخفاض درجات الحرارة فى مدينة سرقسطة الشمالية.

وتظل مدريد وأكثر من نصف مقاطعات إسبانيا في حالة تأهب بسبب سوء الأحوال الجوية. وفي العاصمة الإسبانية ، قامت السلطات بتفعيل حالة التأهب الأحمر لأول مرة منذ اعتماد النظام قبل أربعة عقود ، وطالبت الجيش بإنقاذ ركاب المركبات المحاصرة على طرق صغيرة أو طرق سريعة كبيرة.