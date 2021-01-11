إغلاق 163 منشأة وتحرير 202 محضر غرامات عدم ارتداء الكمامة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ، في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا ومنع التجمعات تفادياً للإصابة ، موضحا أنه تم تحرير (202) محضر غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات الطبية ، وغلق (163) منشأة مخالفة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك خلال يوم واحد طبقاً لقرار مجلس الوزراء بتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين، مؤكداً على استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا ومنع التجمعات تفادياً لانتشار الفيروس.

وقال محافظ المنوفية ، أنه تم غلق 79 محل تجاري و 9 ورش و 22كافيه ومطعم وقهوة ، كما تم فض 18 سرادق فرح وعزاء وفض 27سوق بنطاق المحافظة ، فيما تم إغلاق 8 مراكز تعليمية (سناتر) بنطاق الوحدات المحلية.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الدورية والتأكد من تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بشأن الغرامات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مناشداً المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وارتداء الكمامات الطبية وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بهدف المحافظة على صحة و سلامة وأمن المواطنين .