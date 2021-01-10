7 معلومات عن "كنيسة القديسة بربارة" أصغر الكنائس وأقدمها بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تضم محافظة البحر الأحمر، العديد من المعالم الدينية المختلفة التى أصبحت تاريخية مع مرور الزمن من بين تلك المعالم كنيسة القديسة بربارة التى اطلق علينا من قبل اسم حامية العاملين فى فوسفات البحر الأحمر، تعرف على تلك الكنيسة فى المعلومات الأتية:

1- تقع كنيسة القديسة بربارة بمنطقة الفواخير الجبلية، غرب مدينة القصير وتحديداً بطريق القصير قفط

2- تعد من أصغر كنائس مصر حيث أنها مساحتها لا تتعدى عشرات الامتار

3- شيدها المهندسون الإيطالين عام 1916 عندما وصلوا للعمل بشركة فوسفات القصير

4- أطلقوا عليها لقب "حامية العاملين بشركة الفوسفات"

5- تم انشائها بالقرب من منجم الذهب بوادى الفواخير لقيم المهندسين والعمال الايطاليين شعائرهم بها

6- تعتبر ضمن المبانى التى سيصدر لها قرار بضمها للمبانى الأثرية لبلوغها قرابة 104 سنة على إنشائها

7- أصبحت مع مرور الزمن علامة مميزة على طريق القصير قفط، حيث ياتى لزيارتها من مدن مختلفة عدد من الاخوة الاقباط لزيارتها واشعال الشموع بداخلها .

من جانبة قال محمد أبو الوفا أحد المديرين باثار البحر الأحمر، إن الإيطالين شيدوا كنيستين للقديسة بربارة الأولى كانت بطريق قفط القصير، فى أماكن الاستكشافات عن الفوسفات واستخراج المادة، والأخرى داخل الشركة على شواطئ القصير.

وأضاف ابو الوفا فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" أن الإيطاليين غيروا ملامح مدينة القصير، حيث وصلوا بجميع مهمنهم المختلفة وأنشئوا بنية تحتية بالقصير لم تشهدها من قبل وفى تلك التوقيت أنتهت البطالة بمحافظات الصعيد ككل بعملهم فى تلك الشركة، شيدوا أول مدرسة فى البحر الأحمر وأول كنيسة.



كنيسة القديسة بربارة بالقصير