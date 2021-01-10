وفيات كورونا فى بلجيكا تتجاوز 20 ألفا وتظل ضمن أعلى المعدلات عالميا

أظهرت بيانات رسمية نشرت في بلجيكا اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في البلاد، وهي من أعلى معدلات الوفيات مقارنة بعدد السكان في العالم، تجاوزت حاجز 20 ألف حالة.

وقللت بلجيكا، التي تضم مقر الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، من أهمية المقارنات التي تضعها ضمن قائمة أكثر دول العالم تضررا من الجائحة. لكن خبراء الفيروسات يشيرون إلى بعض الأخطاء والمشكلات المنهجية. ولكونها دولة مقسمة بحسب اللغة، تمنح بلجيكا مناطقها حكما ذاتيا بصلاحيات واسعة ولديها تسعة وزراء للصحة.

وذكر معهد (ساينسانو) للصحة العامة أن 20038 شخصا توفوا في بلجيكا حسب الإحصاء الرسمي الذي صدر اليوم الأحد.

وانخفض متوسط عدد الوفيات في البلاد إلى نحو 58 حالة يوميا بكوفيد-19 خلال سبعة أيام حتى 6 يناير، بانخفاض 15 في المئة عن الأسبوع الذي سبق تلك الفترة. وتسجل بلجيكا ثاني أعلى معدل وفيات في العالم بالنسبة لمجموع السكان.

وفرضت الحكومة البلجيكية قيودا أكثر صرامة في أكتوبر لكبح الزيادة في أعداد المصابين، ومن ذلك فرض حظر ليلي للتجول وإلزام الموظفين بالعمل من المنزل وإغلاق الحانات والمطاعم. إلا أن الحالات بدأت تتجه للارتفاع مرة أخرى في الأيام الأخيرة.