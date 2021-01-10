اليوم السابع
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الأحد، 10 يناير 2021 10:37 م
خالد صلاح
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وفد كورى جنوبى يصل طهران للتفاوض على إطلاق سراح ناقلة نفط

الأحد، 10 يناير 2021 10:10 م
وفد كورى جنوبى يصل طهران للتفاوض على إطلاق سراح ناقلة نفط ناقلة نفط - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن وفدا دبلوماسيا من كوريا الجنوبية وصل اليوم /الأحد/ إلى طهران؛ للتفاوض بشأن إطلاق سراح ناقلة نفط كورية وطاقمها المكون من 20 شخصا، احتجزتهم قوات الحرس الثوري الإيراني عند مضيق هرمز.
وأشارت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إلى أن احتجاز السفينة جاء وسط تصاعد ضغوطات المسئولين الإيرانيين على سول من أجل الإفراج عن نحو 7 مليارات دولار الأصول المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية على إيران.
وذكرت الشبكة الأمريكية أن ناقلة النفط الكورية تم احتجازها عند مدخل الخليج العربي، تحت دعوى تسبب الناقلة في "تلويث البيئة"، الأمر الذي رفضه مالك السفينة، موضحة أن طاقم السفينة، التي لا تزال محتجزة في مدينة "بندر عباس"، ينتمي إلى جنسيات (كوريا الجنوبية / أندونسيا / ميانمار / فيتنام).


النفط

ناقلة نفط

كوريا الجنوبية

إيران

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