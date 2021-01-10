وفاة شخص وإصابة 76 آخرين بسبب تساقط كثيف للثلج فى اليابان.. فيديو وصور

كتب إيهاب محمد

توفى شخص واحد على الأقل، وأصيب 76 آخرون بسبب التساقط الكثيف للثلوج في مناطق متفرقة من اليابان، كما تقطعت السبل بأكثر من 1000 سيارة، اليوم الأحد، مع استمرار تساقط الثلوج بغزارة فى مناطق واسعة من البلاد، مما أجبر بعض المحافظات على طلب مساعدة قوات الدفاع الذاتى البرية فى عمليات الإنقاذ.

ومن جهتها، قالت شركة "Central Nippon Expressway Co" إن حوالي 200 سيارة ظلت عالقة بالقرب من تقاطع على طريق هوكوريكو السريع، فى محافظة فوكوى، حتى الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلى، بينما ظلت 830 سيارة أخرى عالقة فى أقسام أخرى من الطريق السريع، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم"، عن موقع "japan today".

وتوقفت 200 سيارة أخرى فى محافظة توياما، بعد أن أصبحت شاحنة كبيرة غير قادرة على التحرك على طريق توكاي-هوكوريكو السريع، وقالت حكومة المحافظة إن نحو 50 عضوا من قوات الدفاع الذاتى البرية شاركوا فى أعمال الإنقاذ فى مكان الحادث.

وأصيبت امرأة تبلغ من العمر 25 عاما ورجل يبلغ من العمر 44 عاما كانا عالقين في سيارتيهما بالمرض وتم نقلهما إلى المستشفيات، وفقا لعمال الإنقاذ المحليين، وعلقت شركة سكك حديد غرب اليابان بعض الخدمات بين طوكيو وكانازاوا، في محافظة إيشيكاوا على خط قطار هوكوريكو شينكانسن السريع.

ودعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى توخي الحذر من المزيد من الاضطرابات المرورية بسبب تساقط الثلوج وتجمد الطرق، وأضافت أنه من المتوقع تساقط ثلوج كثيفة من المناطق الشمالية إلى الغربية على الجانب البحري من اليابان حتى صباح يوم الاثنين.

فيما حذر مسؤولو الأرصاد الجوية من تساقط المزيد من الثلوج في هوكوريكو ومناطق أخرى على طول بحر اليابان، وقالت وكالة الأرصاد الجوية، إن نمط الضغط الشتوي القوي وكتلة الهواء شديد البرودة قد تسببت في إلقاء كمية كبيرة من الثلج، خاصة في منطقة هوكوريكو ومحافظة نيجاتا، ووصل عمق الثلج بالفعل ضعفين إلى 9 أضعاف المستوى المتوسط ​​للعام، في بعض المناطق الساحلية من توهوكو إلى تشوجوكو.