وأضافت القناة "أنه من غير الواضح بالضبط متى كان آخر اتصال مباشر بين الطبيب والبابا فرانسيس، الذي اختاره سابقا طبيبا شخصيا خلال عام 2015".
وكان البابا فرانسيس قد صرح بأن الفاتيكان ستبدأ التطعيمات ضد (كوفيد-19) الأسبوع المقبل، وأنه على استعداد لتلقي جرعة.