الفاتيكان (أ ش أ)

توفي الطبيب الشخصى المعالج للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان جراء مضاعفات بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز 78 عاماـ ونقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الأحد، عن مصادر لم تسمها، أنه تم نقل الطبيب فابريزيو سوكورسي إلى المستشفى بالعاصمة الإيطالية روما في 26 ديسمبر الماضي لتلقي العلاج اللازم.

وأضافت القناة "أنه من غير الواضح بالضبط متى كان آخر اتصال مباشر بين الطبيب والبابا فرانسيس، الذي اختاره سابقا طبيبا شخصيا خلال عام 2015".

وكان البابا فرانسيس قد صرح بأن الفاتيكان ستبدأ التطعيمات ضد (كوفيد-19) الأسبوع المقبل، وأنه على استعداد لتلقي جرعة.

وكان بابا الفاتيكان البابا فرنسيس،أعلن فى مقابلة مع قناة التلفزيون الإيطالية "كانال 5"، أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الأسبوع المقبل، معتبراً أن رفض تلقى اللقاح يعكس "نكراناً انتحارياً".

وقال البابا فى المقابلة التى تبث الأحد، ووزعت مقتطفات منها على وسائل الإعلام: "الأسبوع المقبل سنبدأ بذلك هنا فى الفاتيكان، وقد أخذت موعداً، يجب القيام بذلك".

وأضاق أن "هناك نكراناً انتحارياً فى رفض تلقى اللقاح أجهل تفسيراً له، ولكن ينبغى تلقى اللقاح اليوم".