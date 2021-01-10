وزير خارجية المغرب: متمسكون بحل نهائى لقضية الصحراء على أساس حكم ذاتى

كتب سمير حسنى

قال ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، إن بلاده سترد بحزم على أي محاولة لزعزعة الاستقرار في الأقاليم الجنوبية ، مؤكدا فى مؤتمر صحفى مشترك مع مساعد وزير الخارجية الأمريكى الذى يزور الرباط ، اليوم الأحد، أن المغرب متمسك بالوصول إلى حل نهائي لقضية الصحراء على أساس حكم ذاتي بإطار السيادة المغربية.، مشيرا إلى ان مدينة الداخلة بالصحراء ستكون مركزا تجاريا هاما.

ومن جانبه أشاد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديفيد شينكر، بجهود المغرب فى تعزيز التسامح الدينى، مؤكدا أنها تشكل نموذجا يحتذى به فى المنطقة ، مضيفا فى المؤتمر الصحفى المشترك مع وزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة اليوم الأحد، أن سياسات المغرب من شأنها المساعدة فى تحقيق السلام بالشرق الأوسط،والمغرب شريك محورى للاستقرار الإقليمي.

وقال الوزير المغربى، أن شينكر أول مسؤول أمريكى يقوم بزيارة للصحراء الغربية، مشيدا بعلاقات بلاده مع الويلاات المتحدة قائلا: "العلاقات المغربية الأمريكية شهدت تطورات مهمة جدا خلال الأعوام الأخيرة، متابعا: "العلاقات بين الرباط وواشنطن تسير بإيقاع غير مسبوق" ، مضيفا "لدينا مواقف متقاربة مع واشنطن بشأن قضايا عدة مثل ليبيا وإيران".