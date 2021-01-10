وزير خارجية ألمانيا يغرد: متوجه إلى القاهرة لمناقشة بناء الثقة بين إسرائيل وفلسطين

كتبت: هناء أبو العز

غرد وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس على حسابه بموقع تويتر، مرفقًا صورة له فى مطار ألمانى، كاشفًا عن أسباب زيارته القاهرة.

وقال هايكو ماس: سأناقش غدًا في القاهرة مع زملائي من مصر وفرنسا والأردن الخطوات الملموسة التي يمكن أن تساعد في بناء الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين وبالتالي تمكين الجانبين من التقارب.

يبحث وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، يوم غد الاثنين، تنسيق المواقف المشتركة لوضع إطارعام يمكن الاستناد عليه لاستئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وذلك وسط تحركات مصرية بتنسيق مع الأردن وفلسطين، لأجل حل سلمى وعادل للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين.