اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 يناير 2021 09:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير خارجية ألمانيا يغرد: متوجه إلى القاهرة لمناقشة بناء الثقة بين إسرائيل وفلسطين

الأحد، 10 يناير 2021 08:24 م
وزير خارجية ألمانيا يغرد: متوجه إلى القاهرة لمناقشة بناء الثقة بين إسرائيل وفلسطين وزير خارجية ألمانيا
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
غرد  وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس على حسابه بموقع تويتر، مرفقًا صورة له فى مطار ألمانى، كاشفًا عن أسباب زيارته القاهرة.
 
وقال هايكو ماس: سأناقش غدًا في القاهرة مع زملائي من مصر وفرنسا والأردن الخطوات الملموسة التي يمكن أن تساعد في بناء الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين وبالتالي تمكين الجانبين من التقارب.
 
يبحث وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، يوم غد الاثنين، تنسيق المواقف المشتركة لوضع إطارعام يمكن الاستناد عليه لاستئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وذلك وسط تحركات مصرية بتنسيق مع الأردن وفلسطين، لأجل حل سلمى وعادل للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين.

ألمانيا

اسرائيل وفلسطين

القضية الفلسطينية

حل الدولتين

الشرق الأوسط

مباحثات السلام

السلام فى الشرق الأوسط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة