اليوم السابع
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خالد صلاح
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وزيرة الصحة ومحافظو البحيرة والقليوبية يقدمون واجب العزاء لأسرة الدكتور حمدي الطباخ

الأحد، 10 يناير 2021 03:53 م
وزيرة الصحة ومحافظو البحيرة والقليوبية يقدمون واجب العزاء لأسرة الدكتور حمدي الطباخ الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

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قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وابن مركز ابو حمص بمحافظة البحيرة والذى وافته المنية مساء أمس السببت ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
 
كما قررت الدكتورة وزيرة الصحة اطلاق اسم الدكتور الراحل على مستشفى أبو حمص العام مسقط رأس الفقيد، تخليدًا لذكراه ولجهوده المبذولة خلال مسيرته المهنية، فضلاً عن جهوده المضنية منذ توليه منصب وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية وتفانيه في العمل أثناء مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وإنقاذ أرواح المرضى حتى وافته المنية.

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